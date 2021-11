Hugo Broos dicht bij kwalificatie voor WK met 'Bafana Bafana': "Als je jongeren niet laat spelen, wanneer kunnen ze dan ervaring opdoen?"

Hugo Broos overtreft alle verwachtingen als bondscoach van Zuid-Afrika en werkt met een jonge groep een tot nog toe succesvolle kwalificatiecampagne af voor het WK.

Donderdag werd er met 1-0 gewonnen van Zimbabwe waardoor Zuid-Afrika drie punten voorsprong heeft op eerste achtervolger Ghana met nog één wedstrijd te gaan. Die laatste wedstrijd vindt plaats in... Ghana.

Broos, winnaar van de Africa Cup met Kameroen, had even geen ploeg meer getraind nadat hij bij Oostende even ad interim overnam. Broos nam de job bij Zuid-Afrika aan nadat de bafana bafana zich niet kon kwalificeren voor de Africa Cup na een verlies tegen Soedan. "Ik had die wedstrijd gezien toen. Ze hadden met een punt genoeg maar de manier waarop ze daar speelden... Dat begreep ik niet. Ik zag geen krijgers op het veld', vertelt Broos bij ESPN.

"Ik begon met te kijken naar de leeftijd van de spelers. Veel waren 27, 28, 29 jaar oud en men vertelde me dat dit de meest ervaren spelers waren. Ik heb gereageerd: 'Ja, dat klopt. Maar als je de jonge spelers niet laat spelen, hoe kunnen zei dan ervaring opbouwen? Ik ben sindsdien begonnen met jonge mensen die kwaliteit hadden. Het is het eerste wat moest gebeuren", klinkt het bij de ex-coach van onder meer Anderlecht en Club Brugge.

Te veel jongeren

Al heeft Broos ook wat hulp gekregen van zijn technische staff. "In mijn eerste wedstrijden speelde ik misschien wel met te veel jongeren, maar ik wilde de kwaliteiten van enkele jongens bekijken. Ik heb ook nooit gezegd dat de deur dicht was oor de oudere spelers, maar ik gaf de jongeren even de voorkeur."

"Er zullen goede en slechte wedstrijden volgen, dat heb je met jongeren. Ze hebben ervaring nodig. Maar als een jongere een slechte wedstrijd speelt, met je hem niet neersabelen en niet meer selecteren. Nee, ik moet hen een tweede kans geven en dan is het aan hen om die kans te grijpen", besluit Broos.