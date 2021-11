Aad De Mos sabelt Anderlecht aanwinsten neer

Aad De Mos heeft nog steeds over alles een mening. Over een aantal aanwinsten van Anderlecht is hij alvast niet tevreden.

De Mos laat in La Capitale weten dat hij geen data nodig had om te zien dat Timon Wellenreuther veel te kort kwam voor een ploeg als Anderlecht en dat Matt Miazga ook geen speler voor RSCA was. "Wellenreuther kostte Anderlecht vorig jaar een resem punten en werd uitgeleend aan Willem II. Daar is hij een basispion, maar af en toe blundert hij ook daar. Miazga kende zeer zwakke Play-Offs en werd door Anderlecht niet aangekocht. Chelsea verhuurt hem dit seizoen aan de Spaanse laagvlieger Alaves, waar hij al weken een bankzitter is."



Michel Vlap, die door Frank Arnesen voor 6,8 miljoen euro werd aangetrokken, viel ook door de mand bij Anderlecht én tijdens zijn uitleenbeurt aan Bielefeld. Volgens De Mos is het geen toeval dat ploegen als Ajax en PSV hem links lieten liggen. "Clubs als FC Twente, waar hij nu op huurbasis speelt, en Heerenveen zijn meer zijn niveau."



Tot slot velde hij zijn oordeel over Wesley Hoedt. Hoedt is volgens De Mos een speler die niet wendbaar genoeg is en is volgens hem geen stabiele factor.