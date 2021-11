Analist hard voor aanvaller KV Oostende: "Da's twee keer niks... Nog slechter dan wat Verheyen en ik hadden"

KV Oostende heeft veel lof geoogst, maar nu komen de beperkingen van de huidige kern wel naar boven. Benieuwd wat het straks tegen leider Union gaat geven. En wie er voor de doelpunten gaat zorgen.

Makhtar Gueye is zowat de enige die voor doelgevaar zorgt, ziet ook analist Franky Van der Elst. “Ik heb hun match gezien op OHL. Zonder de geschorste Gueye ontbrak het Oostende aan alle stootkracht. Blessin probeerde het daar anders aan te pakken, met Kvasina alleen in de spits…. (zucht) En Kvasina is nu eenmaal niets. Twee keer niets", klinkt het hard in Krant van West-Vlaanderen.

"Nog slechter dan wat Gert Verheyen en ik indertijd voorin hadden. Een drama gewoon, met hem voorin kan je spelen tot morgenvroeg. Maar het duo Ambrose-Gueye is wel oké, al zou Ambrose wel wat meer goals moeten maken.”