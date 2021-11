Union, Mechelen en Beerschot vs domme Raman, Antwerp en Cercle

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Union herfstkampioen

Union deed het opnieuw prima en heeft nu zeven(!) punten voorsprong op de eerste achtervolgers in de stand van de Jupiler Pro League.

Het maakte Oostende helemaal met de grond gelijk en blijft ook gewoon van het beste voetbal van het land spelen. Erg mooi om te zien.

Mechelse reactie

Op achterstand komen tegen Club Brugge? Nooit evident. Maar met dank aan heel veel wilskracht, goed voetbal en een heerlijke lob van Schoofs lukte het wel.

© photonews

Malinwa is dit seizoen wel degelijk een kandidaat om de top-4 te halen. In een rechtstreeks duel winnen van Club Brugge is dan altijd handig meegenomen. Ook de twee andere ploegen helemaal bovenin klopten ze al thuis dit seizoen.

Beerschot leeft nog

KV Kortrijk toonde heel veel discipline op Anderlecht en ook STVV maakte grote sier tegen Antwerp, maar we focussen ook zeker nog even op Beerschot.

Dat team leek een vogel voor de kat, maar heeft de voorbije weken plots de machine laten aanslaan. De kloof met de teams boven hen is heel wat kleiner geworden, volgende week kunnen ze een reuzenzaak doen in Waregem.

FLOP

Domme Benito

RSC Anderlecht zit al aan zeven gelijke spelen dit seizoen. Het is een euvel dat niet nieuw is onder Vincent Kompany.

Tegen Kortrijk zag het er lange tijd niet slecht uit nochtans, maar de domme rode kaart van Benito Raman was een omslagpunt tegen een gretige bende Kerels.

© photonews

Antwerp

Waren we twee weken geleden nog vol lof over Antwerp, dan is het nu opnieuw krot en mot. Niet voor het eerst was het allemaal wat weinig.

Nainggolan grossierde in werklust en goede passes, maar de rest van het team hobbelde er maar wat naast. Te laat in gang geschoten en het wordt nu niet meer opgelost met late winning goals van Frey.

Cercle Brugge

De Vereniging speelt al een heel seizoen echt niet slecht en zou zeker meer dan tien punten verdienen in deze fase van de strijd.

Maar ze missen een echte afwerker. Steeds worden er teveel kansen gemist, aan de andere kant is het dan wél snel of laat raak.