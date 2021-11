Philippe Clement heeft pijnlijke nederlaag verwerkt: "Alles in zijn context plaatsen"

Twee dagen na de pijnlijke nederlaag (0-5) tegen RB Leipzig heeft Philippe Clement zijn wonden gelikt. De focus ligt vol op Racing Genk, waar blauw-zwart zondagmiddag wil aanknopen met een zege tegen een rechtstreekse concurrent.

"Het is echt niet zo dramatisch als gezegd en geschreven wordt. Het is belangrijk om altijd alles in zijn context te plaatsen. Het klopt inderdaad dat we enkele momentums gemist hebben", gaf Philippe Clement toe op zijn persconferentie.

"Tegen Standard moesten we altijd winnen, tegen Mechelen speelden we een slechte wedstrijd. En Leipzig... dat was een speciale wedstrijd. Maar vergeet niet dat dat een ploeg is met heel veel kwaliteiten. In de Belgische competitie zouden zijn normaal altijd kampioen spelen. We wilden het op een aanvallende manier oplossen om hen zo pijn te doen. Helaas is dat niet gelukt. Achteraf bleek dat mijn keuze verkeerd uitgepakt heeft. Ik heb er ook geen probleem mee om dat te zeggen in de kleedkamer."

De trainerscarrière van Philippe Clement was tot dusver een langgerekte hausse. Voor het eerst krijgt de coach van blauw-zwart te maken met kritiek. "Onder druk? Iedereen moet presteren, natuurlijk. Het is het vijfde jaar dat ik als hoofdcoach aan de slag ben. Ik denk dat ik me gelukkig prijzen dat jullie dit voor de eerste keer zo benoemen", knipoogde Clement. "Weet je, in de euforische momenten lees ik niet veel kranten. Dat doe ik nu ook niet. Als coach moet je nuchter naar het verhaal kunnen blijven kijken, zonder al te veel mee te gaan in de high and lows."