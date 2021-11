Analisten oneens over situatie Vormer-Clement: "Dat doe je niet" vs "Nu geen kussen geven, maar ..."

Ruud Vormer is de kapitein van Club Brugge, Philippe Clement de coach van blauw-zwart. Maar sinds deze CL-campagne is er een probleem tussen beiden volgens heel wat analisten.

Tegen KV Mechelen werd hij naar de kant gehaald, maar niet omdat hij gespaard werd voor de clash met Leipzig. Want ook daar werd hij op de bank gehouden.

"Vormer is toch de kapitein, de man die altijd voorop in de strijd gaat. Dat is gevaarlijk als je dat met iemand doet als Vormer. Dat doe je niet. Dat kan de relatie tussen Vormer en Clement in gevaar brengen", is Hugo Broos duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Leekens sust

Georges Leekens sust dan weer: "Ze zullen elkaar nu geen kussen geven, maar ik zou het niet op de spits drijven. Ze beleefden samen zoveel mooie successen en het is niet omdat Vormer nu op de bank zit en hij het daar niet eens mee is, dat Clement geen respect voor Vormer heeft."

"Het zou jammer zijn als dit hun relatie en het voetbal van Club zou vertroebelen, dat mag niet gebeuren. Het zijn beiden intelligente jongens die weten dat ze dit niet persoonlijk moeten gaan spélen."