Imke Courtois snapt het niet: "Plots zou hij het niet meer aankunnen?" en "Straks weten ze weer wat schrijven en zitten ze op de wip"

De wedstrijd tussen Club Brugge en KRC Genk is er eentje onder hoogspanning. Dat beseft ook Imke Courtois maar al te goed. "Ik hoop vooral op een goede match tussen twee teams op hun best."

De voorbije weken kwam er (plots) heel veel druk op de Brugse ketel, waarbij ook coach Clement het stilaan moet ontgelden.

"Een paar maand geleden was iedereen na PSG nog vol lof en was Clement een goede people manager en nu zou hij het plots niet meer aankunnen?", vraagt Courtois zich luidop af in De Zondag.

Makkelijk achteraf

"Hij heeft al vaker de juiste keuzes gemaakt tactisch, achteraf is het altijd makkelijk praten. Is het nu echt grote crisis op Club, zoals enkele weken geleden bij Genk?"

"Straks weet men weer wat schrijven en zitten zowel van den Brom als Clement opnieuw op de wip. Zucht", aldus nog Courtois.