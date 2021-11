22-voudig Rode Duivel wil terugkeren: "Ik wil geen beloftes maken die ik niet kan nakomen, maar..."

Guillaume Gillet komt tegenwoordig amper nog van de bank bij Sporting Charleroi. De voormalige Rode Duivel is dan ook van plan om andere oorden op te zoeken. Keert hij terug naar de heimat?

Guillaume Gillet stak het nooit onder stoelen of banken dat hij zijn carrière wil afsluiten bij RFC Liège. Al wees hij afgelopen zomer nog een aanbod vanuit die hoek af. Liggen de kaarten vandaag anders?

“Ik wil geen beloftes maken die ik niet kan nakomen”, blijft de voormalige sterkhouder van onder meer RSC Anderlecht en Olympiakos Piraeus mysterieus in La Capitale. “Ik heb een contract bij Sporting Charleroi, maar in januari is er een transferperiode. Ik wil vooral plezier hebben én spelen.”