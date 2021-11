Referee Department steunt Lambrechts niet in toegekende strafschop tijdens Charleroi-Anderlecht: "Licht contact niet voldoende"

Anderlecht bracht zaterdag de verraderlijke klus bij Charleroi tot een goed einde. Het was Sergio Gomez die vanop elf meter in de slotfase voor de 1-3-eindstand zorgde. Al was er heel wat te doen rond de toegekende strafschop.

De ingevallen Yari Verschaeren ging na een vederlicht contact neer, Erik Lambrechts kende een strafschop toe. Lambrechts werd naar het scherm geroepen door de VAR, maar bleef bij zijn beslissing: strafschop. Maandag gaf Frank De Bleeckere meer duiding bij deze discutabele strafschopfase. Het Referee Departement oordeelt dat zowel Erik Lambrechts als VAR de mist in gingen. "Bij deze situatie wordt geen strafschop verwacht. Het lichte contact met de linkerarm in de rug van de aanvaller is niet voldoende voor een strafschop. Een on-field review is bovendien niet noodzakelijk omdat de scheidsrechter geen clear and obvious error maakte", aldus De Bleeckere. 🎙️ | "Bij deze situatie wordt geen strafschop verwacht." - Frank De Bleeckere beoordeelt de penaltyfase in #CHAAND. 👀 pic.twitter.com/lE5oQ7uCVS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 29, 2021