📷 Anderlecht brengt hulde aan lange Jojo: maker van clublied overleed na ziekte

Lange Jojo is overleden. De zanger werd 85 jaar oud en is overleden aan een ziekte. Hij was een grote fan van Anderlecht en de Belgische topclub heeft nu ook hulde gebracht aan de man.

Lange Jojo is gisteravond op 85-jarige leeftijd overleden na een lange ziekte. Anderlecht was er snel bij om hulde te brengen aan de man die in 1985 het volkslied van de club creëerde: "Anderlecht kampioen". "Hij was de inspiratie voor ons lied dat de hele wereld is rondgegaan, en zijn stem zal voor altijd weerklinken in ons stadion", aldus de Brusselse club. Lange Jojo zorgde natuurlijk ook voor de hit die de Rode Duivels vergezelde naar de vier hoeken van de wereld. Van 'Viva Mexico' in 1986 tot 'Viva Brasil' in 2014. Een artiest die zijn stempel heeft gedrukt op generaties van Belgische fans. Le Grand Jojo nous a quittés. Citoyen d'honneur bruxellois. Bezieler van ons clublied dat de wereld rondging. Sa voix résonnera à jamais dans notre stade. Est-ce que j‘ai pas raison ? Nu zondag meer dan ooit. Rust zacht, Lange Jojo. 🟣⚪ pic.twitter.com/8VigvTyD2V — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 1, 2021