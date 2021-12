Eindelijk weer gelanceerd? Kana speelde een goeie wedstrijd tegen Seraing

In de basisopstelling van Vincent Kompany op Seraing werd Kristoffer Olsson niet vervangen door Majeed Ashimeru, maar wel door Marco Kana. En dat was toch wel een tijdje geleden.

Van 18 oktober 2020 tegen OHL zelfs, toen stond hij de laatste keer in de basis. In Seraing speelde hij een vrij goeie match, zeker voor een speler die er zo lang niet bij was. In de competitie stond hij dit seizoen 9 minuten op het veld. Tegen Laçi in de Europese kwalificatiematchen mocht hij eens 44 minuten meedoen. Weinig voor de 19-jarige verdedigende middenvelder.

Vincent Kompany heeft misschien wel reden om hem meer te brengen. "Hoe ik zijn wedstrijd evalueer. Ik spreek liever over het collectief. Heel de ploeg is minder begonnen, maar hij lag ook aan de basis van de eerste goal. Het was voor iedereen een moeilijke wedstrijd. Een middenvelder moet altijd zuiver zijn in zijn passing, maar dat liet het veld niet toe. Maar hij heeft veel gegeven aan de bal", bleef Kompany op de vlakte over zijn prestatie.