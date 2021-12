Nog steeds geen duidelijkheid voor Nainggolan: tijd tikt genadeloos weg

Radja Nainggolan werd zondag tegen KV Oostende (3-0) al na zeven minuten noodgedwongen naar de kant gehaald. Net op het moment dat Il Ninja de lijnen begon uit te zetten bij Antwerp, liep de middenvelder een spierblessure op.

De timing is verre van ideaal, want zondag staat de Antwerpse derby tegen Beerschot op het programma. Sowieso een geladen wedstrijd, maar de aanwezigheid van Radja Nainggolan geeft de derby nog wat extra peper en zout. De ex-Rode Duivel speelde in de jeugd van Germinal Beerschot en is nog steeds ambassadeur van de Mannekes.

GvA laat weten dat Nainggolan woensdag zeker niet met de groep zal trainen, in afwachting van de resultaten van zijn scan. Daaruit zal moeten blijken hoe ernstig de hamstringblessure en of hij speelklaar geraakt voor de derby van zondag.