Geert Molenberghs, biostatisticus, begrijpt niet dat volle stadions nog mag in de Jupiler Pro League

Vele supporters volgden gisteren met een bang hart het nieuws en hopend dat ze nog steeds naar het voetbal konden gaan. Buiten dat er niet mag gegeten of gedronken worden op de tribunes mogen ze nog steeds nokvol zitten. Niet iedereen is hier tevreden over.

Geert Molenberghs, biostatisticus, heeft geen begrip voor de keuze om volle stadions toe te laten vertelt hij tegenover Het Nieuwsblad. “We stellen vast dat volle voetbalstadions wel nog gewoon kunnen. Dat lijkt mij een anomalie. Men geeft vaak aan ‘dat is buiten, terwijl het Sportpaleis binnen is’, maar in deze fase zijn massale bijeenkomsten simpelweg een tijdje niet zo verstandig. Dat die maatregel niet genomen is, versta ik eerlijk gezegd niet.” Voorlopig blijven de voorwaarden in de Belgische stadions aldus hetzelfde. Een Covid Safe Ticket en verplichte mondmaskerdracht voor iedereen die ouder is dan zes jaar. De Pro League heeft wel een nieuwe regel toegepast: er mag niet gegeten of gedronken worde op de tribunes.