🎥 Voormalige speler Club Brugge verkeert in topvorm en prikt in de Champions League

Sinds afgelopen zomer speelt Arnaut Danjuma bij de Spaanse ploeg FC Villarreal. Met de Spaanse club kan Danjuma overwinteren in de Champions League, maar dan moeten ze eerst voorbij Atalanta geraken.

Gisteren werd Atalanta-Villarreal nog uitgesteld omdat het veld onbespeelbaar was, maar vandaag gaat de belangrijke wedstrijd in de Champions League gewoon door. Villarreal heeft genoeg aan een punt op het veld van Atalanta om door te stoten terwijl Atalanta moet winnen. Na amper drie minuten wist ex-Club Bruggespeler Arnaut Danjuma de 0-1 door Juan Musso's benen in doel te leggen.

Danjuma is aan een prachtig seizoen bezig bij Villarreal. Afgelopen zomer werd hij voor 23,5 miljoen euro weggeplukt bij Engelse tweedeklasser Bournemouth, maar daar zullen ze in Spanje nog geen seconde spijt van gehad hebben. In 18 wedstrijden dit seizoen was de Nederlander al betrokken bij elf doelpunten. Hij deelde drie assists uit en scoorde zelf al acht keer. Knappe prestatie van de ex-Bruggeling.