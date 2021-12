Licht aan het einde van de tunnel voor smaakmaker Antwerp: "Veel wedstrijden spelen is mooi, maar je betaalt er hoge prijs voor"

Na het vertrek van Lior Refaelov keek men bij Antwerp in de richting van Koji Miyoshi om definitief uit de schaduw te treden. De Japanner ligt ondertussen bijna twee maanden in de lappenmand, maar zou nog voor de jaarwisseling in actie kunnen komen.

Koji Miyoshi (24) liep half oktober een hamstringblessure op, die hem al twee maanden aan de kant houdt. Daarvoor kwam hij dit seizoen al dertien keer in actie voor Antwerp. Echt overtuigen kon de kwieke Japanner daarin zelden. "Koji heeft er een moeilijk jaar opzitten. Hij kreeg een coronabesmetting en liep in oktober die blessure op bij de nationale ploeg. Vergeet ook niet dat hij na de Olympische Spelen bijna onmiddellijk terug is aangesloten bij Antwerp, zonder rustpauze", vertelde T1 Brian Priske aan Gazet van Antwerpen. "Veel wedstrijden spelen is heel mooi als speler, maar daar betaal je een hoge prijs voor", besluit de Deen.





