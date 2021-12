Youngster Anderlecht komt heel weinig aan bod: "Heb het er mentaal moeilijk mee"

Marco Kana komt amper aan spelen toe bij Anderlecht. De nu 19-jarige verdedigende middenvelder maakte drie seizoenen geleden al zijn debuut bij paars-wit, maar de grote doorbraak bleef uit.

Kana heeft intussen alles op het voetbal gezet en zijn studies even on hold gezet. Want hij gelooft nog steeds dat zijn kansen gaan komen. "Het ging zo snel met mij in het begin. Maar die twintigduizend mensen in de tribune, die waren er niet voor mijn beleving. Twee keer elf man, een bal en willen winnen. Dat was mijn wereld. De verwachtingen van die toeschouwers die deden er toen niet toe", zegt hij bij Bruzz.

Op zijn 19de wil hij nu wel vooral spelen. “De druk van buitenaf die voel je veel minder. De druk die je jezelf oplegt, die is veel erger. Ik ben bijna nooit geblesseerd geweest, ik ben wedstrijdfit. Zo'n lange tijd zonder voetballen, dat heeft gemaakt dat ik het mentaal een beetje moeilijker had.”