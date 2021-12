Onuachu is het stilaan beu: "Zijn er andere regels voor spelers van boven de twee meter?"

Paul Onuachu scoort nog steeds zijn doelpunten, maar het lijkt alsof de machine van de Nigeriaan dit seizoen regelmatig eens stokt. Zelf merkt hij ook op dat er anders op hem verdedigd wordt.

“En niet alleen op mij”, valt Paul Onuachu met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Dat geldt voor de hele ploeg. Tegenstanders doen er alles aan om voorzetten uit ons spel te halen. Ze weten dat ik dan levensgevaarlijk ben. Al word ik in de box ook anders aangepakt. Een beuk links of rechts vlak voor ik ga springen of wil koppen: alle middelen zijn goed om me het scoren te beletten.”

De aanvaller wil het echter niet groter maken dan het is. “Ik vraag geen extra bescherming van de scheidsrechters, maar ik wil wel dat ze me behandelen als een andere speler. In de wedstrijd tegen KAA Gent maakte ik bij de rust een opmerking tegen de scheidsrechter over die fouten. Hij zei me dat ik grote jongen ben. Dat is een non-argument, hé. Zijn er andere regels voor iemand van boven de twee meter?”