Club Brugge gaat voor Amerikaanse rechtsback van AS Roma

De Italiaanse transfer-expert Nicolo Schira bevestigt alvast dat Club Brugge doordrukt voor Bryan Reynolds. Een Amerikaanse back van AS Roma. Club Brugge zou een streepje voor hebben op mogelijke concurrenten omdat het de huurbeurt wil koppelen aan een (al dan niet verplichte) aankoopoptie.

De verdediger kwam dit seizoen in drie wedstrijden in actie voor AS Roma waarin hij tot 91 minuten kwam. Voordien kwam hij uit voor FC Dallas en was hij de jongste speler ooit die een profcontract tekende. Dit op de leeftijd van 15 jaar.

Bryan #Reynolds is set to leave #ASRoma in January: #ClubBrugge have offered a loan with option to buy for the right fullback, while #Anderlecht and #HullCity offered only a 6-months loan. #transfers https://t.co/hTLFBaM5Wz