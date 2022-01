Waarom het vertrek van opportunistische Clement niet hoeft te verbazen: 4,5 jaar slimme keuzes, 0 keer ontslag

Philippe Clement is niet langer de coach van Club Brugge, maar koos voor een avontuur bij AS Monaco. Het hoeft echt niet te verbazen.

Philippe Clement is een tactisch sterke coach en heeft de voorbije jaren dan ook de nodige successen geboekt als T1.

Kampioen met Genk, meermaals kampioen met Club Brugge. Weinigen die het hem zullen nadoen. En dus is het niet eens onlogisch dat een stap naar het buitenland wordt gezet.

Opportunisme

Maar: Clement is bovendien ook nog eens een man die goed aanvoelt wanneer hij stappen in zijn carrière moet zetten.

Toen hij vertrok bij Waasland-Beveren richting Genk was dat op de top van het kunnen van de Waaslanders. Hij wist: dit wordt niet beter dan het nu is.

Na de titel in Genk maakte hij opnieuw dezelfde afweging, na de laatste mindere maanden bij Club Brugge was duidelijk dat ook bij blauw-zwart het vat stilaan af was.

En dan is het opportunistisch slim bekeken van de succescoach om zelf de 'vlucht vooruit' te kiezen en zelf in te gaan op een nieuwe aanbieding. Op die manier blijft zijn blazoen ongeschonden.

Nog nooit ontslagen

Clement is al 4,5 jaar hoofdtrainer en nog nooit ontslagen. Ook dat doen er hem (zeker in België) weinigen na. En ook bij de Monegasken kan hij zeker dit seizoen weinig verkeerd doen.

Het team staat zesde, maar de kloof met de Champions League-plekken is zeer gering. Dat kan al meteen een eerste ferme uitdaging worden, die meteen veel lof kan opleveren.