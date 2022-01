Spelers Union SG sluiten zelf een pact: geen enkele sterkhouder vertrekt deze winter

Ze weten dat ze iets unieks kunnen doen... De spelers van Union beseffen dat maar al te goed en ze willen dat dan ook niet in gevaar brengen. Volgens de RTBF is er dan ook een pact gesloten binnen de spelersgroep.

CEO Philippe Bormans had het al aangehaald: "Er vertrekt deze winter geen sterkhouder, zelfs niet bij een bod van 15 miljoen!" Maar er bewoog de laatste tijd wel het een en ander rond jongens als Undav en Vanzeir en daar hebben de spelers zelf in besloten groep over gesproken.

Ze hebben hun bestuur laten weten dat er niemand zal vertrekken, wat er ook van aanbieding binnen komt. Ze willen iets historisch presteren. In ruil heeft het bestuur zich geëngageerd om geen enkele transfer komende zomer te blokkeren als er interessante aanbiedingen binnen komen. Een goeie regeling, want voor Deniz Undav waren er al verschillende clubs komen aankloppen. Hij kan onderhandelen, met de voorwaarde dat hij het seizoen afmaakt bij Union.