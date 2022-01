Brian Priske geeft wat uitleg bij situatie van Didier Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé zette deze week een punt achter zijn overeenkomst bij het Slovaakse DAC en keert normaal terug naar Antwerp.

Didier Lamkel Zé ging op het einde van de zomermercato in op een uitleenbeurt aan het Slovaakse DAC. Die heeft hij deze week stopgezet, ook al liep het tot eind juni 2022.

Op die datum loopt ook zijn contract bij The Great Old af. In principe moet Didier Lamkel Zé dus terug naar Antwerp, maar daar zitten ze zeker niet op hem te wachten.

“Het was de bedoeling dat hij daar tot het einde van het seizoen zou spelen, maar ik heb ook gehoord dat hij er intussen al vertrokken is. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat er nu gaat gebeuren”, zegt Brian Priske op zijn persconferentie over de zaak. “Of het een optie is dat hij terug naar hier komt? Dat weet ik niet. Voorlopig is dat alleszins niet aan de orde.”

OH Leuven toonde al interesse om hem te huren, maar Royal Antwerp FC lijkt niet happig om hem uit te lenen aan een Belgische club.