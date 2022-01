Didier Lamkel Zé lijkt op weg naar Rusland

Didier Lamkel Zé is sinds de winterstop terug in Antwerpen, maar Antwerp heeft geen interesse om hem nog op te nemen in de wedstrijdkern. Het Russische FK Khimki kan mogelijks soelaas brengen.

Didier Lamkel Zé gaat Royal Antwerp FC maandag nog verlaten. De flankaanvaller staat volgens Gazet van Antwerpen op een zucht van een transfer naar... Rusland. De krant meent te weten dat FK Khimki Lamkel Zé tot het einde van het seizoen op huurbasis wil overnemen van Antwerp. Er zou geen aankoopoptie in de deal worden opgenomen. De speler zou wel openstaan voor een transfer naar de laatste uit Russische eerste klasse. De club heeft veertien punten en staat op vijf punten van een veilige plaats. Lamkel Zé moet de club voor de degradatie behoeden. Lamkel Zé speelde de afgelopen maanden op huurbasis voor het Slowaakse DAC, waar hij na enkele maanden al aanstuurde op een vertrek. De club verbrak op wens van Lamkel Zé de huurovereenkomst en nu lijkt hij dus op weg naar Rusland.



Antwerp hoopt dat Lamkel Zé zich in de kijker weet te spelen en komende zomer mogelijk een mooi Russisch bod kan ontvangen voor de speler die nog tot medio 2023 onder contract ligt op de Bosuil.