Schreuder tevreden met wintermercato Club Brugge: "Kan op alle defensieve posities spelen, comfortabel aan de bal, zeker een aanvulling voor onze kern"

Alfred Schreuder mocht gisteren nog twee versterkingen verwelkomen met Sargis Adamyan en Denis Odoi. Daarmee heeft Club zich zowat in alle linies versterkt. En kunnen ze de bekermatch tegen Gent met vertrouwen tegemoet zien.

Schreuder is wel op zijn hoede voor Gent. "Want tegen Antwerp waren ze beter, dat konden we zien en dat blijkt ook uit alle data", aldus de coach van Club. "Het zullen zware wedstrijden worden. Dat ik de eerste coach sinds 1996 kan worden die de dubbel pakt? Daar zou ik direct voor tekenen."

Maar over zijn team dan. "Ik vind dat we er uitstekend voor staan. We hebben heel veel mogelijkheden. Tajon (Buchanon) heeft al laten zien dat hij een goeie aankoop is. Voorin hebben we genoeg keuze met nu ook Sargis erbij. Verdedigend staan we ook stabiel. Mitrovic is terug bij de selectie en met Denis hebben we extra middelen. Noa Lang? Hij is in principe fit en we gaan ervan uit dat hij vrijdag en zaterdag traint."

"Sargis kende ik persoonlijk van bij Hoffenheim. Hij was de beste wisselspeler van de competitie toen en scoorde veel. Hij wil natuurlijk ook basisspeler worden. Hij heeft snelheid, kan tussen de linies lopen en is heel doelgericht."

"Denis Odoi is een polyvalente verdediger. Hij kan bijna alle posities spelen achterin en heeft ook veel bewezen bij een mooie club als Fulham. Hij is comfortabel aan de bal en is zeker een aanvulling voor onze selectie."

Met Kamal Sowah liet Club wel een aankoop van 9 miljoen tijdelijk vertrekken. "Tja, we hebben hem twee-drie weken aan het werk gezien. Jammer dat hij de stage gemist heeft. Ik heb ook voor andere spelers gekozen in de wedstrijden. Dat is niet de speler zijn schuld. We moesten met z'n allen de knoop doorhakken. Dit gebeurt nu eenmaal in het voetbal."