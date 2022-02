Ajax-spelers volgens onderzoeksbureau grootste talent buiten top 5 competities, ook enkele spelers JPL in rapport

19 jaar is hij nog amper, maar de druk op de schouders van Ryan Gravenberch neemt met de dag toe.

Onderzoeksbureau CIES berekende aan de hand van tal van statistieken namelijk dat de Nederlandse middenvelder van Ajax het grootste talent is van spelers die niet in een top-5 competitie spelen (Premier League, Serie A, La Liga, Serie A en Ligue 1 uitgesloten). CIES splitst de spelers op per positie maar geeft ook een algemene beoordeling. Die van Gravenbercht stijgt met 294.8 punten ver uit boven de 277.3 van eerste achtervolger Arsen Zakharyan van Dinamo Moskou.

Ook enkele spelers uit de Jupiler Pro League vinden we terug in het lijstje. BIj de doelmannen staat Maarten Vandevoordt (Racing Genk) op de tweede plaats terwijl Ameen Al-Dakhil van Standard en Stelios Andreou van Charleroi bij de top 5 centrale verdedigers horen.

Op het middenveld pronken Mandela Keita (OHL), El Hadj van Anderlecht en Noah Mbamba van Club Brugge op de lijst. Opvallend: Mbamba is de enige speler van 2005 of jonger die de volledige lijst van van 100 spelers gehaald heeft.