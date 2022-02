Guillaume Gillet doet opvallende uitspraak over beker: "Gevoel dat topclubs beschermd worden"

Anderlecht staat in de halve finale van de beker oog in oog met Eupen. Guillaume Gillet ziet gelijkenissen met de situatie van 2008.

De laatste keer dat Anderlecht de beker won dateert al van 2008. Daarna speelde het maar één keer meer de finale van de Croky Cup.

“De beker werd alleen interessant als de andere doelstellingen onhaalbaar waren, zoals in 2008”, zegt Gillet in Het Nieuwsblad. “We waren Europees uitgeschakeld door Bayern München, Club Brugge stoof richting titel en dus bleef alleen nog de beker over. Voor mij is dat wel een geweldige herinnering, want in de finale maakte ik de 3-2-winning goal tegen mijn ex-club AA Gent.”

Gillet is ook kritisch over het belang van de bekercompetitie. “In België boet de beker wel aan charme in. Kijk naar Frankrijk, waar vierde- of vijfdeklassers dikwijls nog ver doorstoten. Ik heb soms het gevoel dat topclubs hier worden beschermd. Kijk tegen wie Anderlecht dit jaar al uitkwam. In die optiek hadden ze natuurlijk vaker de finale moeten halen.”