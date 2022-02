AZ nog zonder voormalig Club Bruggeling Sowah in topper tegen PSV

Kamal Sowah maakt in zijn eerste week bij AZ een goede indruk op Pascal Jansen, maar de trainer kan in de topper tegen PSV nog niet beschikken over de Ghanese huurling.

Sowah is nog in afwachting van zijn Nederlandse werkvergunning en is er zaterdag dus nog niet bij. "Volgens mij duurt het nog enkele dagen", zegt Jansen. "Doordat die werkvergunning er nog niet is heeft Kamal nog niet volledig kunnen meetrainen. Maar het is een prettige en sociale jongen, met een fijne techniek, rust aan de bal en diepgang. Hij maakt goede keuzes, ook in de eindfases van het aanvallen. Dus ik denk dat Kamal voor ons een prima versterking is", sloot zijn nieuwe trainer af.

Kamal Sowah wordt tot het einde van het seizoen geleend van Club Brugge dat vorige zomer nog 9 miljoen euro voor hem neertelde.