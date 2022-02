Wat wordt de rol van Denis Odoi bij Club Brugge? "Hij zal echt een meerwaarde kunnen zijn voor Club"

Vincent Mannaert is er op de valreep in geslaagd om Denis Odoi naar Club Brugge te halen. Tot de laatste seconde werd er onderhandeld met Fulham en de rechtsachter zelf. Slechts op het laatste nippertje kwam het uiteindelijk allemaal in orde. Ex-ploegmaat Overmeire reageert.

Voor Vincent Mannaert was het een drukke transferperiode. Tot de laatste seconde zat hij aan de onderhandelingstafel, en dat om oude bekende Denis Odoi (33) terug naar België te brengen. Odoi maakte zijn profdebuut voor Oud-Heverlee Leuven waarna hij naar STVV vertrok. Daar maakte hij zodanig veel indruk dat Anderlecht hem er in 2011 weghaalde. Bij Anderlecht lukte het Denis Odoi echter nooit om te overtuigen. Anderlecht liet de verdediger dan ook vertrekken naar Lokeren, waar hij drie seizoenen lang speelde alvorens zijn transfer naar Fulham in 2016. Dat is waar Club Brugge de rechtsachter bijna zes jaar later kon wegplukken om hem zo terug te brengen naar de Jupiler Pro League.

Wat de rol wordt van Denis Odoi bij Club Brugge is vooralsnog een raadsel. Hij speelt het liefst als rechtsachter, maar kan ook centraal of op de linksachter geposteerd worden. Op rechts zal de Belg de concurrentiestrijd moeten aangaan met Clinton Mata, en dat lijkt niet gemakkelijk te zijn. Op links moet hij het opnemen tegen Eduard Sobol, een iets haalbaardere kaart.

Photonews

In Odoi’s periode bij Lokeren was hij een absolute basisspeler. De rechtsachter stond met niemand anders langer samen op het veld dan met Killian Overmeire. Mister Lokeren kent Denis Odoi dan ook zeer goed en verwacht veel van zijn overstap naar Club Brugge: “Ik denk wel dat Odoi basisspeler zal worden bij Club Brugge. Je mag het niveau van de Championship echt niet onderschatten. Fulham speelt op een absoluut topniveau. Denis is ook een echte atleet, een heel goede verdediger”.

Waarom Odoi opeens terug naar België wil keren, is volgens Overmeire ook wel duidelijk: “Hij is nu 33 jaar oud en heeft een gezin met vier kindjes. Ik denk dat het zowel voor hem als voor heel zijn gezin een leuke stap was om dichter bij huis te gaan voetballen. Als je kunt gaan spelen bij een topclub als Club Brugge met goede faciliteiten en heel veel ambities, dan moet je niet te lang nadenken.”

Ook voor de kleedkamer kan Odoi een nuttige aankoop zijn van Club Brugge: “Denis is iemand die met iedereen goed overeen kan komen. Hij zal wel altijd zijn mening geven en als hij het ergens niet mee eens is, dan zal hij dat ook wel aangeven. Maar dat moet ook wel kunnen vind ik. Ik ken niemand die een probleem heeft met Denis”, besloot ex-ploegmaat Killian Overmeire.