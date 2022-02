Deschacht over ex-club Zulte Waregem: "Missen ze niet iemand met een grote mond zoals ik?"

Zulte Waregem speelt onder zijn niveau, vindt Olivier Deschacht. De West-Vlamingen staan 16de, net boven de degradatieplaatsen. Al ziet de ex-verdediger het wel niet faliekant aflopen.

“Want ze kúnnen individueel allemaal beter. Deze ploeg zou nooit mogen voetballen tegen degradatie. Dit is echt een ploeg voor de middenmoot, zeker weten. Ik zag voorgaande weken evenwel maar weinig spelers die hun niveau haalden. Ik zag weinig uitblinkers, geen spelers die het spel konden optrekken. Het was allemaal te gewoontjes, zeg maar. Allemaal zesjes", aldus Deschacht in Krant van West-Vlaanderen.

Volgens Deschacht mist Essevee iemand die eens op tafel klopt. Een profiel zoals... hijzelf. “Zonder mezelf op het voorplan te willen zetten of het over mijn kwaliteiten te hebben: missen ze nu niet een grote mond als ik? Iemand die durft gaan schelden, een speler durft op zijn plaats durft zeggen."

"En niet op een lieve manier, hé, iemand die een ander op het veld eens onder zijn kl…. durft geven. Die gasten moeten eens kwaad worden gemaakt. En dat zit niet meteen in de ervaren spelers als Gano, Vossen, Cools… De Bock kan dat wel, maar het kan niet allemaal van Laurens komen. Timothy (Derijck, red.) zou dat ook meer op hem moeten nemen, maar hij is nieuw, misschien wordt dat niet meteen aanvaard.”