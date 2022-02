Coach van AZ geeft zijn eerste indrukken over Kamal Sowah van Club Brugge

Kamal Sowah ruilde Club Brugge tijdens de wintermercato in voor het Nederlandse AZ.

AZ is de laatste maanden goed bezig. De club is zestien wedstrijden ongeslagen ondertussen. "Ja, maar we moeten niet onderschatten hoe hard we daar samen voor moeten blijven werken. We hebben nog helemaal niets, ook al strijden we mee op drie podia”, zegt de trainer op de website van de club.

“In de competitie hebben we nu een betere uitgangspositie voor onszelf gecreëerd en om daar te blijven kunnen we geen stap minder zetten.”

Ook over Kamal Sowah laat hij zijn oordeel horen. “Hij traint prima en past zich heel snel aan. Het is prettig om hem in de selectie te hebben, want hij kan op rechts, op 'tien' en als diepste spits uit de voeten. Hij is vaardig aan de bal en heeft scorend vermogen. Een prettige bijkomstigheid.”