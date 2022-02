Thibault Peyre moet zich komen verantwoorden bij Disciplinair Comité na rode kaart tegen KRC Genk

KV Mechelen kende woensdag een moeilijke avond op bezoek bij KRC Genk (4-1). Mede door de snelle rode kaart van Thibault Peyre konden de Kakkers geen vuist maken in de Cegeka Arena.

Nog voor het verstrijken van het halfuur moest Thibault Peyre gaan douchen. De Franse verdediger haalde Paul Onuachu hard onderuit, Lardot trok na het bekijken van de beelden de rode kaart.

Vrijdagmiddag moet Peyre zich gaan verantwoorden voor de rode kaart bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Wil dat zeggen dat hem een zware schorsing boven het hoofd hangt? Niet per se. Dit is de standaardprocedure voor spelers die nog een voorwaardelijke schorsing hebben lopen. Peyre krijgt dus sowieso een speeldag schorsing, die hij overhield aan een rode kaart tegen Standard vorig seizoen.

KV Mechelen kan hoe dan ook in beroep gaan tegen een eventuele sanctie. In dat geval is Peyre nog speelgerechtigd voor het duel van zondagmiddag (Antwerp uit).