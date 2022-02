Xavier Mercier is beste assistgever in 1A: "Of ik daar een premie voor krijg?"

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 18:33 |







Foto: © photonews

Xavier Mercier is bij OHL de beste als het op assists aankomt. Hij gaf er 13 in 25 matchen en is daarmee ook de beste in 1A. Naast af en toe een goaltje meepikken deelt Xavier Mercier bij OH Leuven ook heel wat assists uit. Een knappe reputatie die hij graag in ere wil houden. Bij Insiders op Eleven Sports vroegen ze Mercier of hij daar een premie voor krijgt? “Neen… je bedoelt toch geld he?”, klinkt het bij Mercier. “Ik denk niet dat zoiets bestaat.” De journalist vroeg Mercier nog of hij bijvoorbeeld 50 procent van de bonus van de doelpuntenmaker kon krijgen. “Ik zal proberen over zoiets te onderhandelen, maar ik denk niet dat het zal lukken.”



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail