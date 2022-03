"Waarom hebben we eigenlijk een bondsreglement": Beerschot trekt met het mes tussen de tanden naar Standard

Woensdagavond moet Beerschot dan toch aan de bak tegen Standard. Onder voorbehoud weliswaar, in afwachting van de behandeling van de klacht van de Ratten.

Op zijn perspraatje liet T1 Greg Vanderidt zich uit over de hele soap rond Standard-Beerschot. "In België wordt er altijd maar naar een achterpoortje gezocht", aldus Vanderidt bij GVA. "Nochtans is het reglement glashelder. Een lokale overheid heeft de wedstrijd in december verboden, wat moet resulteren in een forfaitzege voor de bezoekende ploeg."

"En nu gaat die wedstrijd toch gewoon door... Ik kan daar met mijn verstand niet bij! Waarom hebben we eigenlijk een bondsreglement? Hoe dan ook zullen we hierdoor wel extra gemotiveerd aan de aftrap verschijnen", aldus Vanderidt.

Beerschot staat tegen de Rouches (andermaal) voor de wedstrijd van de laatste kans. "Bij hen loopt het de laatste tijd ook niet gesmeerd. In eigen huis blijven zij wel favoriet. Wij weten dat de druk van het thuispubliek voor hen verlammend kan werken. Aan ons om daar gebruik van te maken door met veel intensiteit te voetballen en ze hoog onder druk te gaan zetten."