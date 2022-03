Kompany heeft raad voor zijn spelers: "Wat ga je anders doen als je eens een WK-finale speelt?"

Vincent Kompany en Anderlecht moeten morgen de finale van de beker van België halen na het gelijkspel in en tegen Eupen. De druk stijgt al weken bij de Brusselaars, maar Kompany hoopt dat zijn spelers daar niet mee bezig zijn.

Nochtans staat er veel op het spel morgenavond tegen Eupen. Een uitschakeling zou meer dan alleen pijn doen... "Ik heb het geluk gehad om die emoties al meegemaakt te hebben", reageerde Kompany. "Volgens mij is het nog steeds het beste om te focussen op je taken en die wedstrijd te spelen zoals elke andere wedstrijd. Overemotioneel worden heeft geen zin.”

Voor de club is het wel belangrijk. Een finale is de beste kans op een goed Europees ticket. Het stadion zal ook uitverkocht zijn. "Dat is het beste bewijs dat het leeft bij onze fans", knikte Kompany. "Maar daar mogen ze niet mee bezig zijn. Wat gan ze anders doen als ze eens een WK-finale spelen? Je kan niet elke match met knikkende knieën spelen. Eens de match bezig is, besef je ook wel vaak dat het geen zin heeft om je nog eens extra druk op te leggen."