Wouter Biebauw wint definitief de strijd met Mike Vanhamel bij Beerschot

Sinds de winterstop botert het niet meer tussen Mike Vanhamel en Beerschot. De doelman verloor zijn kapiteinsband en zijn basisplaats. Even leek een comeback in de maak, maar dit is nu definitief van de baan.

Gazet van Antwerpen weet dat Mike Vanhamel niet meer onder de lat zal staan bij Beerschot. Het sluitstuk zal zelf niet meer op de bank plaatsnemen. Wouter Biebauw wordt nu de doelman tot het einde van het seizoen en Antoine Lejoly is de invallersdoelman. Vlak voor de winterstop uitte Vanhamel kritiek op de manier van spelen bij Beerschot, al was hij ook kritisch voor zijn eigen prestaties. Op winterstage verloor hij zijn aanvoerdersband en basisplaats. Omwille van de blessure van Biebauw mocht hij even terugkeren, maar omdat de ervaren doelman terug fit is verdwijnt Vanhamel uit de kern. Vanhamel heeft nog een contract bij Beerschot tot medio 2023. Al lijkt de kans nu bijzonder klein dat hij dit zal uitdoen bij Beerschot.





