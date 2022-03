Rayane Bounida voorgesteld bij Ajax: "Hij is mijn grote idool"

Ajax heeft Rayane Bounida officieel voorgesteld. De 16-jarige jeugdspeler van Anderlecht trekt deze zomer naar de ploeg uit Amsterdam.

Zijn grote idool is een onverwachte naam. "Abdelhak Nouri is mijn absolute idool. Ik keek vaak naar zijn filmpjes voordat 'het' gebeurd was", zei Bounida voor de camera van Ajax tv.

Abdelhak Nouri werd in de zomer van 2017 onwel door hartproblemen. De Nederlandse Marokkaan ondervindt daar tot vandaag de dag nog steeds gevolgen van.