Jérémy Doku denkt met plezier terug aan zijn tijd met Kompany: "Soms maakten we al eens ruzie over domme dingen"

Voor veel fans van Anderlecht is het nog altijd een zonde dat Jérémy Doku niet meer matchen voor hen gespeeld heeft. Maar de razendsnelle winger kijkt nog elke match van zijn ex-club. Hij wist al lang dat het wel zou goedkomen met Vincent Kompany aan het roer.

"Het blijft de ploeg van mijn hart, hé. Ze worden elk seizoen beter en daar ben ik heel blij om. Vincent heeft daar een groot aandeel in. We voelden destijds allemaal dat zijn aanpak tot mooie dingen zou leiden. Anderlecht komt terug aan de top, daar heb ik me nooit zorgen over gemaakt", klinkt het in HLN.

Kompany hoort hij niet veel meer, maar hij denkt met plezier terug aan zijn periode met hem. "Het was leuk en vreemd tegelijk om met hem samen te spelen. Een legende van Manchester City die mij een assist gaf bij Anderlecht. Soms maakten we al eens ruzie over domme dingen, maar dat moet kunnen. Vincent staat heel open voor discussies. Ik respecteer hem enorm en was blij om hem terug te zien, eind december, toen ik de aftrap kwam geven.”