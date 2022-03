Voor het behoud spelen is niet makkelijk, vraag het maar in Seraing: "Uitzonderlijk mentaal uithoudingsvermogen nodig"

Momenteel zeventiende in 1A en dus veroordeeld tot de barragematchen. Het gepromoveerde Seraing kon de voorbije weken geen enkele keer een goed resultaat voorleggen en zullen het waarschijnlijk moeten uitvechten met RWDM of Waasland-Beveren.

Seraing wist voor het seizoen al dat het heel moeilijk ging worden om het hoofddoel, het behoud, te realiseren. Het gat met Beerschot is nog groot genoeg, maar ze staan al acht punten achter op Eupen.

"We moeten de periodes van ongemak accepteren, maar we weten dat er aan het einde van dat alles een enorme beloning kan zijn. Je moet weten hoe je moet vallen en vervolgens opstaan, enzovoort", zei trainer Jean-Louis Garcia.

"Het is zo als je voor het behoud speelt. Je moet weten hoe je nederlagen moet incasseren en mentaal is het niet gemakkelijk. Een uitzonderlijk mentaal uithoudingsvermogen heb je nodig. Als je loslaat, is het wiskundig niet meer mogelijk. Het is ook een prima training voor de rest van een carrière", concludeerde de Franse technicus.