Vrancken snapt selectie Martinez niet: "De beste statistieken van alle Belgen - meer kan hij toch echt niet doen?"

Wouter Vrancken sprak op vrijdagmiddag de pers toe over de wedstrijd van aanstaand weekend. Maar hij had ook wat te vertellen over de selectie van de bondscoach.

Dit weekend neemt KV Mechelen het op tegen KAS Eupen. Zonder Rode Duivels in de selectie, want Rob Schoofs en Nikola Storm krijgen ook deze keer geen kans. Geen Storm Storm zat nochtans in de voorselectie voor de Rode Duivels, maar greep er in extremis dus ook nog net naast. "Hij heeft de beste statistieken van alle Belgen als flankaanvaller. Meer kan hij toch niet doen? Hij verdiende een selectie, al wil er niet te veel kritiek op geven", aldus Vrancken bij Het Laatste Nieuws.

