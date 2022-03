Jürgen Klopp gaf een opvallende reden waarom Mohamed Salah en Sadio Mané niet geselecteerd waren bij Liverpool

Opvallende afwezigen bij Liverpool dit weekend waren Sadio Mané en Mohamed Salah. De reden dat beide smaakmakers afwezig waren is nog opmerkelijk.

Diogo Jota schoot Liverpool een kwartier voor tijd te hulp op City Ground. In Nottingham kwamen zowel Mohamed Salah (voetblessure) als Mané niet in actie. Klopp besloot het tweetal aan de kant te houden vanwege de naderende WK-play-offs tussen Egypte en Senegal.

Komende vrijdag en volgende week dinsdag staan Salah en Mané, als in de finale van de Afrika Cup van dit jaar, tegenover elkaar. Dit keer voor een WK-ticket naar Qatar. Klopp gaf aan dat Salah daadwerkelijk niet fit genoeg was om te kunnen spelen, maar dat Mané fysiek in orde was. De Duitser wilde Senegal echter niet 'benadelen' door Mané extra te belasten en Salah te sparen.

"De wedstrijd tussen Senegal en Egypte is daarvoor te belangrijk en ik wilde niet nog een keer verkeerd begrepen kunnen worden", aldus Klopp op een persconferentie. De Duitser doelde op eerdere uitlatingen over de Afrika Cup. Klopp noemde het Afrikaanse kampioenschap een 'klein toernooi' en botste met een Afrikaanse journalist die eiste dat de manager zijn excuses zou aanbieden.