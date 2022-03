Belgische voetbalbond spreekt zich uit over Antwerp en Marc Overmars

De aanstelling van Marc Overmars heeft ook de geledingen van de Belgische voetbalbond bereikt.

Rond de zaak Marc Overmars wordt door Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een onderzoek gevoerd. Dat is nog niet afgerond en wanneer dat zal zijn is niet duidelijk.

NU.nl peilde bij de Belgische voetbalbond over de zaak. De bond noemt de aanstelling “op zijn minst ongelukkig”. "De uitspraken van het ISR zijn niet automatisch van toepassing in andere landen", legt een woordvoerder van de KBVB uit.

De Belgische voetbalbond staat dus machteloos als Overmars in Nederland bijvoorbeeld een schorsing voor zijn gedrag zal oplopen.

Ook zelf een onderzoek starten is onmogelijk. "De KBVB heeft geen enkele rechtsgrond om een onderzoek in te stellen", zegt de woordvoerder nog. "De feiten hebben zich niet bij een Belgische club en niet in België voorgedaan."

Het zou wel kunnen dat er in het contract met The Great Old opgenomen is dat Overmars ontslagen wordt als hij een sanctie oploopt in Nederland.