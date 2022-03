🎥 Bij Middlesbrough zijn ze Faris Haroun nog niet vergeten

Het Engelse Middlesbrough dat momenteel uitkomt in The Championship is zijn voormalige speler en kapitein van Antwerp, Faris Haroun, duidelijk nog niet vergeten.

Faris Haroun is de laatste speler in de kern van Antwerp die nog de promotie meemaakte naar de Jupiler Pro League. Ondertussen is de middenvelder geen vaste waarde meer bij Antwerp, maar nog steeds een belangrijk figuur in en rond de kleedkamer bij Antwerp.

Hij is niet alleen graag gezien bij de fans van Antwerp, maar ook zijn ex-ploeg Middlesbrough is hem zeker nog niet vergeten. Zij spelen dit weekend tegen Peterborough United en halen nog is twee knappe doelpunten van hem van onder het stof.