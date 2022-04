Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 34!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Lejoly. Hij kreeg op de slotwedstrijd zijn kans bij Beerschot en deed het prima. Na 84 minuten stond de nul nog steeds op het bord, met dank aan een aantal prima reddingen. Dat het geen clean sheet wordt in de statistiekenboeken ligt vooral aan de fans ...

Verdediging

Achterin toonden de defensies van STVV en AA Gent waarom ze na Nieuwjaar beiden het zo goed deden. Leistner en Hanche-Olsen zijn de genomineerden, maar het hadden ook Bauer, Torunarigha of anderen kunnen zijn. Bij Antwerp speelde Vines zijn beste wedstrijd van het seizoen.

Middenveld

Op het middenveld konden we ook deze week niet naast Nielsen, de metronoom van Union SG. Julien De Sart speelde een prima partij op het Gentse middenveld, Lang is opnieuw kwiek in de dribbels en Morioka is er weer helemaal klaar voor bij Charleroi.

Aanval

Voorin kiezen we voor Tissoudali (3 goals), Bayo (2 goals) en Messaoudi (1 goal en veel geleverd werk), al hadden ook Zirkzee en/of Kouamé zeker gekund.

Dat levert dan onderstaand elftal op: