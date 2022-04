Kapitein Van Crombrugge kan eerste prijs pakken, maar heeft geen stress: "Ben meest ervaren speler op dat vlak"

Met veel zijn ze niet, de mannen in de kern van Anderlecht die al een prijs gewonnen hebben in hun carrière. Zelfs kapitein Hendrik Van Crombugge niet, maar die heeft dan weer genoeg ervaring met druk.

Van Crombrugge kan op zijn 28ste straks eens iets winnen. "Als je zo dichtbij een prijs komt, moet je je emoties beheersen", bleef hij kalm, naar het voorbeeld van zijn coach naast hem. "We moeten doen wat we het best kunnen en dat is ons eigen spel spelen."

De doelman is een heel koele kikker. Altijd al geweest. Hij heeft met Eupen dan ook genoeg tegen degradatie gespeeld. "Tegen degradatie spelen is natuurlijk negatieve druk, een beker kunnen pakken is positieve druk. Maar ja, als het om tegen degradatie spelen gaat, zal ik wel de meest ervaren speler van de kern zijn", lachte hij.

Waar hij minder blij mee is: de Kipsta-bal waarmee er gespeeld wordt. "Die dingen zijn altijd gemaakt voor aanvallers. Maar goed, Gent speelt er ook mee hé. We hebben een week gehad om eraan te wennen. Maar elke bal heeft zijn eigen specificaties, ook die Kipsta."