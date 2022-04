Priske legt uit waarom Antwerp tot nu toe te weinig attractief voetbalde: "Kijk eens naar onze voorlinie"

Het is stil bij Antwerp in de aanloop naar de Champions' Play-offs. Dat is niet slecht, want er was al commotie genoeg dit seizoen. Brian Priske hoopt ook dat The Great Old de volgende stap kan zetten: attractiever voetbal.

Want tot nu toe was het soms te weinig op dat vlak. ''Ik ga daar helemaal mee akkoord. Langs de andere kant ben ik realistisch. Fischer, Benson en Engels sukkelden met blessures. Die kunnen een positieve impact hebben op ons aanvallende spel", legt de Deen uit in HLN. "Weet je: soms is 'proces' een slechte woordkeuze. Maar in ons geval is het misschien wel een belangrijk woord."

"Vorig seizoen speelde Antwerp met jongens als Mbokani, Refaelov, Hongla... Nu staan er prille twintigers op het veld met Yusuf, Balikwisha, Vines, Bataille en Benson. Bovendien willen we ook anders voetballen. We hadden na afloop van de reguliere competitie zeven procent meer balbezit dan een jaar geleden en we slikten slechts 37 tegendoelpunten."

Maar aanvallend mag het toch wel iets beter. ''Kijk eens naar onze voorlinie. Balikwisha speelt zijn eerste seizoen bij een topclub. Een nieuw systeem, een eerste keer in Vlaanderen. Benson werd vorig seizoen verhuurd aan PEC Zwolle en is één van onze beteren. Frey kwam óók bij een nieuwe club terecht. Ik zie dat zij zich verder ontwikkelen en ik kan hen niets verwijten. Wellicht gaat het iets te traag volgens jullie voor de ambities die er zijn."