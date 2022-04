Kompany vindt situatie Union 'oneerlijk': "Ze zitten in de play-offs waar alles weer op alles moet worden gezet"

Vincent Kompany vindt het enigszins oneerlijk dat Union SG weer alles op alles moet zetten om de leidersplaats te behouden.

Gevraagd in een persconferentie naar de manier waarop hij zondag tegen de Union wil spelen, weet Vincent Kompany dat elke wedstrijd anders is en dat aanpassen aan het spel van de tegenstander bijna onvermijdelijk is. Maar hij wil trouw blijven aan zijn filosofie, zijn leefregels.

"Elke wedstrijd, passen we ons aan. Als je de wedstrijd fase per fase analyseert, past elk team zich aan. Maar om je spel volledig te veranderen, is moeilijk. Ik denk niet dat we in Play-Off 1 een ploeg zullen zien die zijn manier van spelen zal veranderen", vertelt de coach van Anderlecht.

Volgens Kompany verdient Union SG haar plaats aan de top. "Het is een team dat, om een aantal redenen, op een zeer verdiende manier terecht is gekomen waar ze nu zijn. En enigszins oneerlijk, door de halvering van punten, weer alles op alles moet zetten", besluit Kompany.