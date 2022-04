Priske ging Antwerp beter laten voetballen wanneer de zon schijnt: "Bij mij schijnt die al heel lang"

Antwerp begint als vierde aan de Champions' Play-offs, maar dat is niet waar Paul Gheysens tevreden mee gaat zijn. Brian Priske moet The Great Old naar successen leiden in de play-offs of het komt niet meer goed.

"Met een plaats in de top 4 heeft Priske een doelstelling gehaald, maar de verwachtingen liggen hoger op de Bosuil. Vooral bij de voorzitter dan. Eindigen op de 4e plaats met 2 zeges in de play-offs zal niet volstaan", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Brian Priske ging de ploeg beter laten voetballen wanneer de zon schijnt. Wel, bij mij schijnt die al heel lang." Volgens de commentator laat Priske zich ook te veel beïnvloeden. "De defensieve modus van de coach vind ik ook een veeg teken. Daar moet hij zich boven zetten. Hij houdt zich te veel bezig met wat er gezegd en geschreven wordt. Maar laat ons ook naar de spelers kijken. En dan vooral naar Radja Nainggolan. Hij heeft het vertrouwen gekregen van de voorzitter. Nu mag Nainggolan laten zien dat hij die overeenkomst waard is."





Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (24/04).