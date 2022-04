Hoe stuntzege van Empoli tegen Dries Mertens en co de kassa doet rinkelen bij STVV

Afgelopen weekend keek Empoli tot tien minuten voor tijd tegen een 0-2-achterstand aan tegen Napoli. In een knotsgekke slotfase boog Empoli de scheve situatie helemaal om (3-2). Door deze zege is Empoli nagenoeg zeker van een verlengd verblijf in de Serie A.

En dat heeft zo zijn gevolgen voor Sint-Truiden, weet HBVL. De Italianen haalden tijdens de afgelopen wintermercato Liberato Cacace op huurbasis. In de overeenkomst werd een aankoopclausule van drie miljoen euro opgenomen, die automatisch gelicht wordt bij behoud in de Serie A. STVV plukte Cacace (21) in 2020 voor 1,2 miljoen weg bij Wellington Phoenix. Twee jaar later zal STVV drie miljoen euro ontvangen voor de international van Nieuw-Zeeland. Liberato Cacace kwam sinds zijn komst bij Empoli acht keer in actie in de Serie A, waarvan vier keer als basispion.