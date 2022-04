Jean Butez al voor de vierde (!) keer verkozen tot speler van de maand bij Antwerp

De maand april was een rustige maand voor de eersteklassers, maar dat wil niet zeggen dat de ploegen niet zoals vanouds doorgaan met het uitreiken van awards.

In april speelde Antwerp slechts drie wedstrijden. Daarvan werd er eentje gewonnen tegen OHL (0-1), eentje gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge (1-1) en afgelopen weekend verloor The Great Old met 1-0 van Club Brugge.

En als er wedstrijden gespeeld worden, moet er bij Antwerp ook een speler van de maand verkozen worden. Voor de vierde keer al ging die trofee naar Jean Butez. Dat de Antwerpse doelman al zo vaak de prijs in ontvangst mocht nemen, verraadt ook wel wat over het niveau van Antwerp op de grasmat.