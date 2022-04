Mazzu en Union vergeten zege tegen Anderlecht: "Nainggolan verdient evenveel als mijn hele groep"

Union SG opende de play-offs met een knappe 3-1-overwinning in de Brusselse derby tegen Anderlecht.

Van euforie is echter totaal geen sprake. “De spelers hebben die bladzijde al omgedraaid”, zegt Mazzu aan Het Nieuwsblad. “Na de wedstrijd was er wel wat vreugde in de kleedkamers, maar niet meer dan dat. We hebben deze week normaal getraind en ons voorbereid op de wedstrijd tegen Antwerp.”

Op papier lijkt Antwerp de minste van de vier ploegen. “Dat klopt niet. Antwerp speelde tegen Club Brugge een erg sterke wedstrijd. Ze slikten er een ongelukkig doelpunt en hadden met een beter resultaat kunnen terugkeren. Ze hebben bovendien een van de grootste budgetten van 1A. Ik zei het eerder al: het salaris van Nainggolan is ongeveer hetzelfde als dat van mijn hele groep.”

Over de tactiek van Antwerp laat Mazzu zich niet uit. “We zijn eerlijk gezegd niet echt bezig met de manier waarop de tegenstander de wedstrijd zal aanpakken. We hebben een mooie reeks neergezet in de reguliere competitie en we hopen die lijn door te trekken tegen Antwerp.”