De beslissing is gevallen! Jonkies van Anderlecht, Club Brugge, Genk en... deze club spelen volgend seizoen in 1B

De beslissing is op de slotspeeldag gevallen. De U21 van Standard mogen volgend seizoen als vierde team toetreden tot 1B. Nog een extraatje: dat zal wellicht met Will Still als coach zijn.

Standard had vanavond aan een 2-2-gelijkspel tegen Sporting Charleroi voldoende om de laatste plaats in 1B te claimen. Al was het een dubbeltje op zijn kant. Het was wachten tot het laatste kwartier vooraleer het verlossende doelpunt viel. KAA Gent valt op deze manier uit de boot. De Buffalo's wonnen dan wel van Antwerp FC, maar dat was niet voldoende. De Oost-Vlamingen moeten tevreden zijn met een plaars in Eerste Amateur.